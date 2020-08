«Manchmal werde ich beschimpft»

Alexander Ursenbacher schrieb an der Snooker-WM Geschichte. Als erster Schweizer, ja sogar als erster Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, zog er in die Hauptrunde ein, in der er gegen den Briten Barry Hawkins verlor. Der 24-Jährige lebt in Rheinfelden und trainiert im Snooker Club Basel. Mit 12 Jahren begann er zu spielen. Schnell dominierte er die Szene in der Schweiz, ehe er nach der obligatorischen Schulzeit beschloss, Profi zu werden. Mit 17 Jahren qualifizierte er sich erstmals für die Maintour, verlor seinen Startplatz aber nach zwei Jahren wieder. 2017 wurde er U21-Europameister und erhielt für weitere zwei Jahre ein Ticket für die Tour der Profis. 2019 gelang es ihm erneut, sich für zwei weitere Saisons zu qualifizieren. Derzeit belegt Ursenbacher in der Weltrangliste Rang 79 und hat in seiner bisherigen Karriere gut 148000 Franken Preisgeld erspielt. (mpr)