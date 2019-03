Die Zukunft des Fussballs ist weiblich». Die Behauptung stammt vom früheren Fifa-Präsidenten Sepp Blatter und geht in die 1980er-Jahre zurück. Der Walliser lag nicht falsch. Der Frauen-Fussball hat sich weltweit durch alle Kulturen, Ethnien und Altersklassen etabliert. Heute spielen rund 40 Millionen Mädchen und Frauen Fussball. Blickt man aber in die Spitzengremien der Fifa-Mitgliederverbände, muss Blatters Aussage stark relativiert werden. Von den 211 Nationalverbänden, die den Weltverband ausmachen, werden nur zwei von Präsidentinnen angeführt – und die liegen eher auf der sportlichen Schattenseite des Fussball-Globus: die Turks and Caicos Islands Football Association von Sonia Bien-Aime sowie die Föderation von Sierra Leone von Isha Johansen. Mitreden? Ja! Entscheiden? Nein! Tatjana Haenni, die langjährige Präsidentin der FCZ-Frauen, ist seit Anfang Jahr als Ressortleiterin Frauenfussball im Schweizer Verband tätig. Während 18 Jahren arbeitete sie für die Fifa, zuletzt als Direktorin für Frauenwettbewerbe. Sie bezeichnet den Fussball als generell wenig «frauenfreundlich». In ihrer Fifa-Zeit habe man sie zwar immer mitreden lassen und ihr auch zugehört: «Doch unterschwellig wurde ich oft belächelt. In den Gremien und Netzwerken, wo Entscheidungen gefällt werden, war ich nicht vertreten.» Diese Haltung spiegle grundsätzlich die Schwierigkeiten für Frauen, im Spitzensport in Führungsgremien zu kommen: «Im Schweizerischen Fussballverband ist in keiner Kommission eine Frau vertreten.» Dabei wären es in Haennis Augen die Verbände, die die Basis zur Gleichberechtigung legen, Türen öffnen und eine Vorreiterrolle spielen müssten. Die ehemalige Nationalspielerin spricht von einem «Macho-Klima», das viele Frauen abschrecke.

Bezeichnenderweise setzte in dieser Beziehung ausgerechnet die Fifa zuletzt ein zwiespältiges Zeichen. Zwar fungiert erstmals in der 115-jährigen Geschichte des Verbandes eine Frau – die Senegalesin Fatma Samoura – als Generalsekretärin in der operativen Verantwortung. Doch im Tagesgeschäft wird man den Verdacht nicht los, dass die Einsetzung der branchenfremden früheren UNO-Diplomatin vor allem politisch motiviert war. Als afrikanische Frau vertritt sie gleich zwei Minoritäten in der Führung. Faktisch hat – entgegen den Statuten – Präsident Gianni Infantino auch in der Geschäftsleitung das letzte Wort. Als einzige Frau hatte sich Monisha Kaltenborn in einem stark männlich geprägten Umfeld zu behaupten. Die Österreicherin mit indischen Wurzeln war zwischen 2001 und 2017 in führender Position beim Sauber-Rennstall in der Formel 1 tätig – zuletzt als erste Rennchefin in der Motorsport-Topliga. Letztere wird in den Medien auch Königsklasse genannt – nicht Königinnenklasse. Kaltenborn vertritt die Meinung, dass Frauen und Männer in Führungspositionen vor denselben Schwierigkeiten stehen: «Sie müssen in einem nicht immer einfachen Umfeld die Grundlage dafür schaffen, dass der sportliche Erfolg eintritt.» Allerdings sei es für Frauen in «männerdominierten» Sportarten schwieriger, überhaupt in eine Führungsposition zu kommen. Dabei spielen die Öffentlichkeit und Medien eine nicht zu unterschätzende Rolle: «Frauen werden durchaus kritischer beäugt als Männer. Aber das ist nach meinem Eindruck auch in anderen Wirtschaftsbereichen und der Politik noch so», sagt Kaltenborn.

Mit seinen Regeln und Ritualen ist der Sport eine eher konservative Gesellschaft. Heliane Canepa, FCZ-Verwaltungsrätin

Die bekannteste Frau im Schweizer Fussballgeschäft heisst Heliane Canepa. Die Ehefrau von FCZ-Präsident Ancillo Canepa blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Privatwirtschaft zurück. Sie war CEO des schweizerisch-schwedischen Zahnimplantat-Herstellers Nobel Biocare und wurde mehrfach zur Schweizer Managerin des Jahres gewählt. Die «Financial Times» führte sie in der Liste der einflussreichsten europäischen Geschäftsfrauen auf Platz 6 ein. Beim FC Zürich ist sie als Delegierte des Verwaltungsrats in alle wichtigen Entscheide involviert. Während ihrem Mann der Ruf vorauseilt, zuweilen mit dem Herzen zu entscheiden, gilt sie als unternehmerisches Gewissen des Vereins: «Sie ist herzlich im Umgang, aber knallhart in ihren Entscheiden», sagt ein früherer Angestellter über sie. Dass im Sport fast keine Frauen in Führungspositionen zu finden sind, ist für Heliane Canepa systembedingt: «Der Sport ist mit all seinen Regeln und Ritualen tendenziell eher eine konservative Gesellschaft.» Auch deshalb sei der Frauenanteil im Sport im Vergleich zur Privatwirtschaft bedeutend kleiner. rundsätzlich gelten aber dieselben Herausforderungen für Männer und Frauen: «Führungs- und Fachkompetenz hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.» Canepa räumt allerdings ein, dass sie zu Beginn ihrer Berufslaufbahn durchaus gegen Vorurteile kämpfen musste: «Man traute mir Umsetzungs- und Durchsetzungskraft nur bedingt zu.» Der Geschäftsgang habe aber Missverständnisse aus dem Weg geräumt: «Die Zahlen stimmten schnell», sagt Canepa lächelnd. Prinzipiell bezeichnet sie – in der Privatwirtschaft wie im Sport – geschlechterübergreifende Führungsstrukturen als förderlich für die Gesprächs- und Umsetzungsstruktur. Mit Zufall ins Spitzenamt Während Heliane Canepa im Hintergrund operiert und die Bühne ihrem Ehemann überlässt, steht beim FC Vaduz eine Frau in der ersten Reihe: Präsidentin Ruth Ospelt. Die Laufbahn der Liechtensteinerin steht ziemlich quer in der Fussball-Landschaft. Ospelt fungierte als Gruppenleiterin beim österreichischen Kristallglashersteller Swarovski. Mit 35 Jahren kündigte sie die Stelle, packte den Rucksack und reiste zwölf Monate durch Zentralamerika. Sie lernte Spanisch und erlebte Menschen, die auch ohne Besitz und Einkommen über die Runden kommen.

Manche Journalisten treiben lieber eine Kuh durchs Dorf als einen Ochsen. Monisha Kaltenborn, Formel-1-Managerin