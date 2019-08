Thomas Bach ist der mächtigste Sportfunktionär der Welt. Seit 2013 präsidiert der 65-Jährige das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit Sitz in Lausanne. Der ehemalige Fechter wurde 1976 in Montreal Olympiasieger mit der deutschen Mannschaft. Der Jurist arbeitete zuvor auch für das Internationale Sportgericht (CAS) in Lausanne und als Berater für verschiedene Wirtschaftsunternehmen. Dem Exekutivkomitee des IOC gehört er seit 1996 an, bereits zuvor war Bach in dessen Athletenkommission. Thomas Bach wohnt zusammen mit seiner Frau Claudia, einer ehemaligen Lehrerin, im Kanton Waadt. Das Paar ist kinderlos.

Das ist sehr unterschiedlich. Ein Grossteil der Verbände hat die Empfehlung des IOC gut aufgenommen, Mixed-Events zu veranstalten, die einen Anreiz zur Geschlechtergerechtigkeit bieten. Als Beispiel nenne ich den Triathlon. Andere Verbände sind zögerlicher, etwa die Leichtathletik. Dort gibt es noch keine Mixed-Wettbewerbe bei Olympischen Spielen. Wir glauben, dass wir mit Mixed-Events den Frauensport in Ländern fördern können, in denen er nicht so populär ist, um es diplomatisch auszudrücken.

Bei der Teilnahme an den Spielen sind wir schon weit. In Tokio werden knapp 49 Prozent Frauen teilnehmen. Die Direktorin von »UN Women» hat mir die ausdrückliche Erlaubnis gegeben, ich dürfe von Geschlechtergerechtigkeit sprechen, was ich gerne in Anspruch nehme.

Das kann ich im Augenblick nicht sagen. Es gibt die Anschuldigung, dass Zuwendungen an den damaligen IAAF-Präsidenten Lamine Diack, der in dieser Funktion auch IOC-Mitglied war, über eine Beratungsfirma seines Sohnes geflossen sind, es gilt aber auch die Unschuldsvermutung. Derzeit stehen Aussagen gegen Aussagen. Wir müssen das Ergebnis des Verfahrens der Justiz abwarten. An einer Aufklärung sind wir sehr interessiert.

Die USA ziehen sich in vielen Gebieten aus internationalen Verpflichtungen zurück. Wie erleben Sie diese Veränderungen?

Was wir sehen, ist eine Bewegung von einem gesunden Patriotismus, den wir im Sport sehr schätzen und pflegen, hin zu einem Nationalismus. Dieser stellt die Interessen der eigenen Athleten über alles, schaut zu Vertretern anderer Länder herab oder versucht, diese auf die Seite zu schieben. Das ist Diskriminierung. Wir haben an Beispielen gesehen, dass diese Tendenz zunimmt. Etwa, dass das Land A den Athleten aus dem Land B die Einreise für internationale Wettbewerbe verweigert. Da müssen wir kämpfen, dass die politische Neutralität des Olympischen Sports respektiert wird. Wir sehen eine ganze Menge von Krisenherden und stehen in einer stark fragmentierten Welt. In ihrem Nationalismus ist die Welt auch zunehmend aggressiv, verbal aber auch faktisch. Das heisst für uns, dass wir anerkennen müssen, dass dieser Zeitgeist gegen alle Werte steht, die wir vertreten. Unsere Werte sind Solidarität, Nicht-Diskriminierung, Verständigung. Das steht gegen diesen Zeitgeist. Aber für diese Werte müssen wir kämpfen und sie stärken.

Wie versuchen Sie dies konkret?

An den letzten Spielen haben wir etwa eine starke Botschaft ausgesendet mit dem IOC-Flüchtlingsteam, das wir kreiert haben. Oder auch mit dem gemeinsamen Team der beiden Koreas bei der Eröffnungsfeier. Da sehen sie solche Massnahmen und Ideen, wie wir unsere Ideale stärken wollen. Aber klar ist: wir schwimmen gegen eine starke Strömung an.

Sie sind dieser Strömung vor allem ausgesetzt.

Diese Strömung ist natürlich ein Nachteil für unsere Arbeit. Ein Vorteil ist, dass wir nicht alleine sind, die dagegen anschwimmen. Es gibt viele, die mit uns sind. Ausdruck davon ist etwa, dass ich zum G-20-Gipfel eingeladen worden war, um diese Position des IOC den Staats- und Regierungschefs vorzustellen. Die Spiele werden in der neuen Weltsituation noch wichtiger: Sie sind das einzige weltweite Ereignis, das uns alle noch gemeinsam verbindet, während alles andere gerade ziemlich zerlegt wird. Alle internationalen Organisationen kämpfen an allen möglichen Fronten. Das IOC ekann für sich noch behaupten, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

An den grossen Machtverschiebungen kommt aber auch das IOC nicht vorbei. China, als Beispiel, wird auch im Sport immer mächtiger.

Das ist Ausdruck dessen, was sie in der Welt sowieso sehen. Seit Beginn dieses Jahrtausends haben wir diese Verschiebung von Europa weg hin zum asiatisch-pazifischen Raum. Das sehen sie in wirtschaftlicher, politischer wie in kultureller Hinsicht. Und da sind der Sport und das IOC Teil der Gesellschaft. Das sehen sie an den zunehmenden Kandidaturen aus Asien für grosse Veranstaltungen. Drei Olympische Spiele in Folge werden in Asien stattfinden. Auch für Führungspositionen bewerben sich immer mehr Kandidaten aus Asien. Das ist ein Megatrend unserer Zeit, nicht nur im Sport.

Spürbar ist auch ein starkes Interesse aus arabischen Staaten.

In dieser Region ist das IOC bemüht, den Sport auf eine breitere und, wenn Sie wollen, auch auf eine gesündere Basis zu stellen. Im Mittleren und Nahen Osten wird Sport stark als Unterhaltung begriffen. Wir sagen, Sport muss unterhaltsam sein, aber darf keine blosse Unterhaltung sein. Der Unterschied liegt in der Werteorientierung. Wir sehen in diesen Ländern, dass aus dieser Auffassung heraus der Sport an der Basis nicht die Rolle spielt, die wir uns wünschen. Wir arbeiten zusammen mit den örtlichen NOKs daran, den Sport verstärkt in den Schulen zu verankern, gerade auch für Mädchen. Auch die Werte, die mit dem Sport verbunden sind. Gute Beispiele für Fortschritte gibt es etwa in Katar. Dort wird der Sport immer mehr in seiner Gesamtheit begriffen, was leider an anderen Orten noch etwas untergeht.

Geht der Sport nicht einfach dorthin, wo Geld zu verdienen ist?

Schauen Sie sich an, wo die nächsten fünf Olympischen Spiele stattfinden. Keine dieser Städte liegt im Nahen Osten.