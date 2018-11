Zeitenwende oder Wendepunkt lautete die Frage vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und BayernMünchen. Schaffen es die Dortmunder im direkten Duell, die Hierarchie ins Wanken zu bringen oder schlagen die Bayernim bislang wichtigsten Spiel der Saison zurück?

Die beiden Erzrivalen boten den gut 80'000 Zuschauern ein Spektakel erster Güte, mit Rasse, Klasse, Tempo und Torchancen, wobei Favres Team einmal mehr erstaunliche Nehmerqualitäten bewies. Es liess sich weder von der ersten Saisonniederlage unter der Woche in der Champions League bei Atlético Madrid noch von der Verletzung von Stammkeeper Roman Bürki, dem starken Gegner in der ersten Halbzeit oder dem zweimaligen Rückstand aus der Ruhe bringen.

"Es war ein total verrücktes Spiel", sagte Favre. Ein taktischer Wechsel des Waadtländers zur Pause - Mahmoud Dahoud ersetzte im zentralen Mittelfeld Julian Weigl - und das Heimteam fand in die Spur und auf die Siegesstrasse. "Das Tempo und das Pressing der Bayern waren in der ersten Halbzeit so hoch, ich wusste, dass sie das nicht über 90 Minuten durchhalten können."