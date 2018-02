Die Golden Knights führen in der ersten Saison ihres Bestehens nicht nur die Western Conference der NHL an, sie haben am Mittwoch auch einen 24 Jahre alten Rekord gebrochen. Die aus Spielern anderer Teams zusammengewürfelte Mannschaft ist nun nach Punkten der beste Neueinsteiger in der Geschichte der NHL.

Der bisher beste Liga-Neuling waren die Florida Panthers 1993/1994 mit 83 Punkten. Die Panthers hatten damals 80 Spiele für diese Marke benötigt, die Golden Knights haben erst 60 Partien absolviert und stehen schon bei 84 Punkten.

Sbisa unter den Top 3 Stars des Abends

Der lange verletzt gewesene Sbisa verbesserte seine Saisonbilanz auf zwei Tore und elf Assists. Zwei Punkte in einem Spiel - es waren ebenfalls ein Tor und ein Assist – waren ihm auch Mitte November beim 5:2-Heimsieg gegen die Winnipeg Jets geglückt.