Liebes Tagebuch, der Sport endet nicht mit einem Pfiff, einer Sirene oder Zielflagge

Gegenwärtig zählen Nutzer vier Spieler auf, dank denen sie den Fussball lieben. Und nominieren drei Personen, um es ihnen gleichzutun. Die sogenannte Timeline ist nun voll von früheren Fussballern. Es ist wunderbar. Baggio, Beckham, Bergkamp. Wir kennen den verschossenen Elfmeter Baggios an der Weltmeisterschaft in den USA. Wir kennen Beckhams Freistoss gegen Griechenland in Manchester. Und wir kennen Bergkamps Pirouette gegen Newcastle. Diese Geschichten sind geschrieben.

Wir haben nun Zeit, uns zu erinnern.

Frederic schreibt mir, er wünsche sich, es sei wieder 2007. Wir schwelgen ein bisschen. Paul Freier und Diego Klimowicz. Aachener Tivoli und Bielefelder Alm. Als am Mittwochnachmittag noch frei war. Und die Welt in Ordnung, wenn Simona bei MSN schrieb. Ich sehe mir die Verlängerung des DFB-Pokalfinals 2007 an. Weiss Gott, warum. Ich bin ein bisschen rührselig.

Wenn ich mit meinen Freunden am Open Air, diesen vier Tagen in einer temporären Zeltstadt, beschwipst von Bier und Musik, zusammensitze, sprechen wir fast ausschliesslich über unsere Zeit bei den Junioren. Über das Wochenende in Poschiavo, wo mitten auf dem Platz ein Schacht lag. Über das Geschoss aus vierzig Metern, das einmal ein Schlenzer von der Strafraumgrenze war. Über das herrlich herausgespielte Siegtor gegen Chur in der Nachspielzeit, das doch eigentlich in der 88. Minute mittels Abstauber fiel.

Sport ist die stete Hoffnung auf etwas, das bleibt. Er endet nicht mit einem Pfiff, einer Sirene oder Zielflagge. Er lebt weiter. Auch jetzt ein bisschen. In Kopf und Herz. Idealisiert, romantisiert. Liebe macht bekanntlich blind.

Tag 3: Mittwoch, 25. März

Liebes Tagebuch. Mir fehlt der Sport, mir fehlt sein Rhythmus. Dienstag- und Mittwochabend Champions League. Donnerstags vielleicht Europa League. Je nach Beziehungsstatus. Samstags um halb vier Bundesligakonferenz. Am Sonntag ins Stadion und abends das Sportpanorama.

Jetzt ist es still. Kein Taktgeber, kein Solist. Kein Chor. Kein Toni Kroos und kein Lionel Messi. Keine lärmende Kurve. Seit über einer Woche läuft kein Sport, werden keine Geschichten geschrieben. Wir schreiben nun Geschichte, in dem wir zu Hause bleiben.