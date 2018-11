Diesmal ist die Situation deutlich misslicher, dennoch ist eine Absetzung Del Curtos aktuell kein Thema. «Man muss immer wieder alle Positionen hinterfragen, und wenn es schlecht läuft, muss man das intensiver tun», sagte HCD-Präsident Gaudenz Domenig in einem Interview auf dem Sender «MySports». «Bis jetzt sind wir aber zum Schluss gekommen, dass es am aussichtsreichsten ist, vorläufig mit ihm weiterzufahren. Es gibt aber kein Heiligtum.»

Arno Del Curto, seit 1996 im Amt, steht also vor seiner bisher grössten Herausforderung als Trainer der Davoser. Zwar waren die Bündner am 23. November 1999 nach 23 Runden Tabellenletzter, der Rückstand auf einen Playoff-Platz betrug damals allerdings nur einen Punkt.

Der hoch gepriesene Enzo Corvi, einer der produktivsten Schweizer Spieler beim Gewinn der WM-Silbermedaille im Mai in Kopenhagen, brachte es bislang auf mickrige fünf Skorerpunkte (2 Treffer). Captain Andres Ambühl war ebenfalls erst zweimal erfolgreich. Und Marc Wieser, in den vergangenen Jahren regelmässiger Torschütze, hat gar erst einen Assist auf dem Konto.

Allerdings präsentieren sich die Davoser nicht nur in der Defensive nicht auf der Höhe, sondern auch im Angriff. Einzig Aufsteiger Rapperswil-Jona (17) hat ligaweit weniger Tore geschossen als der HCD (25). Dabei wäre insbesondere in der Offensive genügend Potenzial vorhanden.

Der 30-Jährige war bislang aber nicht jener Rückhalt, den der HCD brauchen würde. Nur der Genfer Keeper Robert Mayer (86,87) weist in der National League eine tiefere Abwehrquote aus als Lindbäck (88,98). Die Krise aber an ihm festzumachen, wäre falsch, leisteten sich doch seine Vorderleute viel zu viele Fehler, brach das Team nach einem Gegentreffer oft auseinander.

Befreiungsschlag? Nein!

Immerhin gelang es dem HCD am Dienstag in Rapperswil-Jona, der sechs Spiele dauernden Niederlagenserie in der National League ein Ende zu setzen. Für Corvi ist aber klar, dass sich die Mannschaft immer noch in einer Krise befindet. «Ein Sieg, das ist gar nichts», sagte er am Dienstag nach dem Spiel.