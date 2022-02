Super League Lausanne-Sport sollte eine Macht im Schweizer Fussball werden, doch jetzt braucht der Klub im Abstiegsgipfel dringend Punkte - was ist da passiert? Als Ineos Lausanne-Sport übernahm, schien vieles möglich. Zuletzt ging aber alles schief. Jetzt steigt der Abstiegsgipfel gegen Luzern.

Es geht gerade alles schief: Lausanne-Verteidiger Simone Grippo. Pascal Muller/Freshfocus

Ach, Lausanne. Man weiss gar nicht recht, wo man anfangen soll. Da ist die Bilanz in der Liga. Ein Punkt aus den letzten acht Spielen. Zuletzt sechs Meisterschaftsniederlagen am Stück. Platz zehn. Da ist das Aus im Cup, es ging nach Yverdon, zum kleinen Nachbarn. Und das im Viertelfinal. Was für eine Chance, eigentlich, aber dann: 0:1.

So weit, so schlimm, wobei: Da kommt noch mehr. Es läuft gerade alles schief in Lausanne. Nun reist Luzern an, Sonntag, halb fünf, Abstiegsgipfel, und auch wenn die Meisterschaft noch eine Weile dauert: Für Lausanne ist das bereits ein Spiel der letzten Chance. Drei Punkte liegen die neuntplatzierten Innerschweizer schon jetzt voraus, alle anderen Teams sind Lausanne sowieso enteilt.

Eine Niederlage am Sonntag und es wird ganz eng für Lausanne-Sport. Der Verein, der sich 2017 aufmachte, eine Macht im Schweizer Fussball zu werden, angetrieben vom Geld des Milliardenkonzerns Ineos, steht dann vor dem Abstieg. Das wirft die Frage auf, wie es so weit kommen konnte. Und wie sehr das alles den reichen Besitzer, ein Petrochemie-Unternehmen mit Sitz am Genfersee, überhaupt interessiert.

Die Atmosphäre ist vergiftet

Stjepan Kukuruzovic ist der Captain von Lausanne, und wenn er auf den nächsten Sonntag blickt, dann spricht er davon, wie wichtig dieses Spiel sei. Wie sehr es darum gehe, endlich einen Sieg zu holen. Und er spricht auch davon, dass man den Heimvorteil nutzen wolle, dominant auftreten müsse.

Lausanne-Captin Stjepan Kukuruzovic. Pascal Muller/Freshfocus

Allerdings ist die Stimmung im Lausanne gerade ziemlich vergiftet. Mitte Monat hat die Fan-Gruppierung «Kop Sud Lausanne» eine Art Brandrede veröffentlicht. Adressiert war sie in erster Linie an Souleymane Cissé, den Sportchef. «Cissé, casse-toi», Cissé, verzieh dich, das war die Botschaft. Und das ist die nette Übersetzung.

"Cissé, verzieh Dich": Klare Botschaft der Lausanner Fans an Sportchef Souleymane Cissé. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Als Ineos den Klub im November 2017 kaufte, trat David Thompson als neuer starker Mann auf. Er sprach davon, ein junges, ehrgeiziges Team aufbauen zu wollen. Und träumte von den 12000 Zuschauern, die dereinst ins neue und seit Herbst 2020 eröffnete Stadion kommen sollten. In drei, vier Jahren, hiess es damals, wolle man im Europacup spielen.

Mittlerweile sind viereinhalb Jahre ins Land gezogen. Ineos ist nun auch Besitzerin von Nizza, dem französischen Ligue-1-Klub, der zurzeit vorne mitmischt. In Lausanne waren beim letzten Heimspiel, einem 0:2 gegen GC, 3000 Zuschauer im Stadion. Der Lausanner Kader hinterliess nicht gerade den Eindruck, besonders ehrgeizig zu sein.

In seiner Not holt Sportchef Cissé plötzlich Routiniers

Besonders jung ist er sowieso nicht. Denn in seiner Abstiegsnot hat Sportchef Cissé in den letzten Monaten vermehrt Routiniers geholt; die Verteidiger Simone Grippo und Lamine Koné sind dafür Beispiele oder zuletzt Mittelfeldspieler Adrien Trebel. ­Allen ist gemein, dass es andernorts keine Verwendung mehr für sie gab. Im Gegenzug hat Cissé talentierte Junge verkauft. Zuletzt ging im Winter Cameron Puertas, es war ein bitterer Abgang, weil der Mittelfeldspieler im Verein gross geworden war. Beim Transfer zum belgischen Überraschungsleader Saint-Gilloise half Puertas eine Ausstiegsklausel.

Als GC in Lausanne zu Gast war, lieferte der Zürcher Trainer Giorgio Contini eine knappe Einschätzung zum Gegner ab: Ein «Gebastel» sei das alles. Es waren die Worte jenes Mannes, der im letzten Frühling in Lausanne gehen musste, obwohl er die Super-League-Saison auf Platz sechs beendet hatte. Man könnte da jetzt eine gewisse Verbitterung wittern. Aber Contini legte einfach den Finger auf einen wunden Punkt: Im letzten Jahr standen 42 Spieler für Lausanne auf dem Platz, nur in Sion waren es noch mehr.

Statt auf Contini setzte man in Lausanne zunächst auf Ilija Borenovic. Der lieferte eine schlechte Vorrunde, durfte aber bleiben und Lausanne auf die Rückrunde vorbereiten. Und wurde dann nach dem ersten Spiel, einem 1:5 gegen St.Gallen, doch abgesetzt. Der Ersatz: Alain Casanova, ein Franzose, der mehr als zwei Jahre ohne Job gewesen war und noch nie in der Schweiz gearbeitet hat. Seine Bilanz: vier Spiele, vier Niederlagen, null Tore. Ach, Lausanne.

Im Waadtland macht man sich Sorgen um den Klub

Wie soll das alles weitergehen? Was hat Ineos mit dem Klub im Sinn? Die Verantwortlichen, Präsident Bob Ratcliffe und Sportchef Souleymane Cissé, wollten nicht mit dieser Zeitung sprechen. In der Westschweiz machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass Ineos den Verein loswerden wolle. Dies dementierte Präsident Ratcliffe gegenüber der Zeitung «24 heures». Bereits zuvor hatte der Engländer bekräftigt, dass Lausanne für Ineos genauso wichtig sei wie Nizza. Und auf die Investitionen der letzten Jahre – geschätzte 40 Millionen Franken, davon etwa die Hälfte ins neue Stadion – verwiesen.

Gibt gerade keine Interviews: Lausanne-Präsident Bob Ratcliffe. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Fakt ist aber auch: In Neuzugänge hat Ineos in Lausanne – ­anders als in Nizza – zuletzt kaum investiert. Das ist auch jetzt, wo die Abstiegsgefahr akut ist, so ­geblieben. In der Region ist die Angst vor einem Abstieg gross. Zum Beispiel bei Marc Hottiger. Dieser hat viele Jahre für Lausanne gespielt und war später im Nachwuchs des Vereins tätig.

Der 64-fache Nationalspieler arbeitet heute beim Schweizerischen Fussballverband, aber er ist Lausanne eng verbunden geblieben. Er sagt, es sei sehr schade, was gerade passiere. «Es dauert lange, etwas zu bauen, und viel schneller, bis etwas kaputt ist», sagt Hottiger. Zur Strategie von Ineos mag sich die Lausanne-Legende nicht äussern, dafür sei er zu weit weg.

Die Kooperation mit Nizza hilft kaum

Lausanne ist einer von mittlerweile drei Schweizer Vereinen, die zu einem internationalen Klub-Netzwerk gehören. In Lugano läuft das Projekt nach der Übernahme durch US-Milliardär Joe Mansueto im letzten Sommer gerade erst an. In Zürich, wo bei GC chinesische Besitzer das Sagen haben, ist die Hierarchie klar: GC ist das Farmteam von Wolverhampton, profitiert aber immerhin von hochwertigen Fussballern. Das kann man von Lausanne nicht behaupten. Es gibt zwar Leihgaben aus Nizza, doch sie helfen diese Saison kaum. Und mit Andy Pelmard und Dan Ndoye spielen die besten ehemaligen Nizza-Fussballer in der Super League nicht für Lausanne. Sondern in Basel.