1 Kambundji schneller als die Olympiasiegerin

Man kann nicht in jedem Rennen eine Schallmauer durchbrechen. Aber manchmal schmecken Siege trotzdem besonders süss. Fünf Tage, nachdem Sprinterin Mujinga Kambundji an den Schweizer Meisterschaften erstmals in ihrer Karriere unter elf Sekunden blieb (10,95), kam sie bei der Gala dei Castelli in Bellinzona nicht mehr ganz an diese Zeit heran. Vollkommen egal, wenn man nach den 100 Metern trotzdem als Siegerin ins Ziel läuft. Und schnurzegal, wenn man dabei die zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika hinter sich lässt.

Auf den letzten Metern drehte die Berner EM-Hoffnung so richtig auf und überholte die überraschte Favoritin. «Siege sind auch sehr wichtig», sagte Kambundji nach ihrem Lauf, «und ich habe in dieser Saison doch einige Rennen gewonnen». Die Bernerin muss sich punkto Form und Selbstvertrauen keine Sorgen machen. Die EM kann kommen. Die Gewissheit, bisher an Grossanlässen immer in Bestform angetreten zu sein, lässt Mujinga Kambundji erst recht gut schlafen. «Nach dem Rekord war ich höllenkaputt. Auch mental kostete es mich viel Kraft.»

2 Wilson langsamer als Kambundji