Bolt postete auf Twitter ein Foto vom Zieleinlauf des 100-m-Laufs von den Olympischen Spielen 2008 in Peking, den er mit Weltrekord und grossem Vorsprung für sich entschieden hatte. Der jamaikanische Sprinter betitelte das Bild mit "Social Distancing".

Bolt hatte seine Landsleute schon in den vergangenen Wochen wiederholt aufgerufen, sich an die Abstandsregeln im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu halten. Auch an einer Spendensammelaktion beteiligte er sich.