Rechtzeitig im Hinblick auf die Europameisterschaften in Berlin vom 6. bis 12. August kommt die Springerin vom LC Zürich in Form. Nachdem sie in den letzten Wochen von einer hartnäckigen Fussverletzung behindert worden war, hatte die U23-Europameisterin an den Schweizer Meisterschaften am vergangenen Samstag in Zofingen und bei einem Stab-Event am Montag in Deutschland jeweils 4,20 m übersprungen. Nun übertraf Moser in Winterthur die bisherige nationale Saisonbestleistung von Lea Bachmann (Old Boys Basel) um 5 cm.