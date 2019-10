Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und Salomé Kora belegten mit dem nationalen Rekord von 42,18 Sekunden den 4. Platz. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als könnte Kora die Amerikanerin Kiara Parker noch abfangen. Am Ende fehlten acht Hundertstel zu Bronze. Zwar ist der 4. Rang immer etwas ärgerlich, allerdings können sich die Schweizerinnen nicht viel vorwerfen. Die eigene Bestmarke, im vergangenen Jahr an der Athletissima in Lausanne erzielt, verbesserte das Quartett um elf Hundertstel.

Ausser Reichweite lagen die Jamaikanerinnen, die in 41,44 Sekunden eine Jahresweltbestleistung aufstellten, und die Britinnen (41,85). Im Vergleich zur WM 2017 in London steigerten sich die Schweizerinnen um eine Position.

4x400-m-Staffel im Halbfinal chancenlos

Chancenlos war dagegen die Schweizer 4x400-m-Staffel der Frauen. Lea Sprunger, Fanette Humair, Rachel Pellaud und Yasmin Giger kamen im Halbfinal nicht über den 7. und letzten Platz hinaus. Mit 3:30,63 Minuten blieb das Quartett sowohl über dem angepeilten Schweizer Rekord aus dem Jahr 1993 (3:28,52) als auch über der an den World Relays in Yokohama erzielten Saisonbestleistung (3:29,15). Damit verpassten die Schweizerinnen vorerst das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die siegreichen Amerikanerinnen mit Allyson Felix stellten in 3:22,96 Minuten eine Jahresweltbestleistung auf.