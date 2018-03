Die 26-jährige Toggenburgerin lag nach 500 Metern noch auf Rang 4, musste vor der Schlussrunde aber abreissen lassen und wurde in 2:03,01 Minuten Sechste und Letzte. Ihre Saisonbestzeit von 2:01,80 verpasste Büchel klar.

Gold holte Francine Niyonsaba aus Burundi. Die Top-Favoritin siegte in der Weltjahresbestzeit von 1:58,31 klar vor Ajee Wilson aus den USA und Shelajna Oskan-Clark aus Grossbritannien. Alle drei Medaillengewinnerinnen blieben in dem wenig von der Taktik geprägten Rennen unter zwei Minuten.

Für Büchel war es der zweite WM-Final in der Halle. An den Weltmeisterschaften 2014 in Sopot hatte die zweifache Hallen-Europameisterin Platz 4 belegt.