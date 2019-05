In 3:29,15 Minuten liefen Lea Sprunger, Veronica Vancardo, Fanette Humair und Yasmin Giger im Vorlauf die achtbeste Zeit unter 21 Teams. Erreichen die Schweizerinnen im Final vom Sonntag das Ziel, haben sie einen Startplatz an den WM in Doha (vom 27. September bis 6. Oktober) garantiert.