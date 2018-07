Stabhochsprung-Olympiasieger Renaud Lavillenie sorgte an den französischen Leichtathletik-Meisterschaften in Albi mit einer Akrobatikeinlage für Aufsehen. In seinen Sprung über 5,40 Meter, der dem 31-Jährigen den Finaleinzug bescherte, baute Lavillenie einen Rückwärtssalto ein - und landete diesen auch noch auf beiden Füssen.

Sein Kunststück veröffentlichte der Olympiasieger von 2012 in London danach kurzerhand auf Twitter: