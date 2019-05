Ruckstuhl totalisierte 3599 Punkte und verlor auf ihr Rekordtotal an einem ersten Siebenkampf-Tag damit 89 Zähler. Einzig mit dem Kugelstossen, wo sie eine persönliche Freiluft-Bestleistung (14,05 m) aufstellte, konnte sie vollends zufrieden sein.

Bei den Männern glänzte der Kanadier Damian Warner am ersten Tag der zwei Wettkampftage. Der 29-jährige WM-Zweite im Zehnkampf von 2015 in Peking rannte die 100 m in 10,12 Sekunden so schnell wie noch kein Zehnkämpfer vor ihm. Zur Halbzeit liegt Warner mit 4596 Zählern an der Spitze und auf Kurs zu seinem fünften Triumph im österreichischen Mehrkampf-Mekka.