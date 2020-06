New York Marathon fällt Corona zum Opfer

Die Organisatoren der mit rund 50'000 Läufern weltweit grössten Marathon-Veranstaltung schätzen das gesundheitliche Risiko bei einer Durchführung des Rennens trotz sinkender Fallzahlen als zu hoch ein. Die Stadt New York war eines der Epizentren der Pandemie in den Vereinigten Staaten.

Mit New York fiel der dritte von insgesamt sechs Läufen der World Marathon Majors der Pandemie zum Opfer. Die Rennen in Boston und Berlin wurden bereits abgesagt, in Tokio Anfang März durften nur Elite-Läufer an den Start. Der im Frühjahr verschobene London Marathon (4. Oktober) sowie das Rennen in Chicago (11. Oktober) sind für den Herbst geplant, ob die beiden Läufe tatsächlich stattfinden, hängt aber vom weiteren Verlauf der Pandemie in diesen Städten statt.

Der New York Marathon war letztmals 2012 aufgrund des Hurrikans Sandy ausgefallen.