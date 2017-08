Die Zürcher Oberländerin klassierte sich im dritten und letzten Vorlauf bei strömendem Regen nur auf Platz 7, nachdem sie sich auf den letzten Metern von der Argentinierin Belen Casetta hatte überspurten lassen müssen.

Der Verlust des sechsten Platzes kostete Schlumpf letztlich den Einzug in den Final. In 9:36,08 Minuten lief die Schweizer Rekordhalterin und Olympia-Finalistin von 2016 von allen Teilnehmerinnen zwar die dreizehntbeste Zeit, verpasste den Final der Top 15 am Freitag aber dennoch.