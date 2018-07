In Deutschlands Hauptstadt hatte Lea Sprunger einen Doppel-Start in Betracht gezogen. Neben den 400 m Hürden waren auch die 400 m flach ein Thema gewesen - umso mehr die Romande in beiden Disziplinen die europäische Saisonbestenliste anführt. Über 400 m Hürden steht der Wert bei 54,79 Sekunden, gelaufen am 5. Juli im Rahmen der Athletissima in Lausanne. Die Bestzeit über 400 m war ihr fünf Tage zuvor beim Meeting in La Chaux-de-Fonds geglückt. Die 50,52 Sekunden bedeuteten zugleich Schweizer Rekord.

Nun aber ordnet Lea Sprunger dem Start über 400 m Hürden alles unter. Die Zielsetzung ist entsprechend. Zwei Jahre nach dem Gewinn von Bronze an der EM in Amsterdam soll es diesmal Gold sein.