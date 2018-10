Der 29-Jährige siegte in Valencia in 58:18 Minuten und war damit fünf Sekunden schneller als Zersenay Tadese aus Eritrea am 21. März 2010 in Lissabon. Zum Vergleich: Der Genfer Julien Wanders hatte vergangenen März in Barcelona den Schweizer Rekord auf 1:00:09 Stunden gesenkt.

Kiptum blieb fast eine Minute unter seiner persönlichen Bestzeit, die er vor sechs Wochen in Kopenhagen aufgestellt hatte. Zweiter in Valencia wurde der Äthiopier Jemal Yimer in 58:31 Minuten vor seinem erst 20-jährigen Landsmann Abadi Hadis, der 58:43 für die 21,1 Kilometer benötigte.