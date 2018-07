Kambundji verpasste ihr Ziel: Sie wollte sich im Weltklassefeld besser klassieren als an der Athletissima in Lausanne (5.), kam in 11,15 Sekunden aber bloss auf Platz 6. Gewonnen wurde das Rennen von Marie-Josée Ta Lou aus Elfenbeinküste in 10,89 Sekunden.

Beatrice Chepkoech, eine 27-jährige Kenianerin, stellte unmittelbar vor Kambundjis Einsatz über 3000 m Steeple in 8:44,32 Minuten Weltrekord auf. Chepkoech verbesserte die alte Bestmarke um acht Sekunden und die Jahresweltbestleistung um mehr als 15 Sekunden.

Eine Jahresweltbestleistung stellte der 24-jährige Nijel Amos aus Botswana über 800 m in 1:42,14 Minuten auf.