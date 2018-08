Sie verwies die britische Europameisterin Dina Asher-Smith (11,08) und ihre Landsfrau, die zweifache Weltmeisterschafts-Zweite Marie-Josée Ta Lou (11,10), auf die weiteren Plätze.

Wie bereits an den Europameisterschaften in Berlin musste sich die Schweizerin Mujinga Kambundji auch an Weltklasse Zürich mit dem 4. Platz zufrieden geben. In dem absoluten Topfeld in Zürich lief sie in 11,14 Sekunden ins Ziel und liess damit unter anderen die Niederländerin Dafne Schippers (5.) hinter sich.

6. Platz für Europameisterin Sprunger

Europameisterin Lea Sprunger blieb in Zürich über die 400 m Hürden nur der 6. Rang. In 55,36 Sekunden blieb die Waadtländerin über eine Sekunden hinter ihrer Saisonbestleistung (54,33) zurück. Der Sieg ging in 53,88 Sekunden an Olympiasiegerin Dalilah Muhammad aus den USA.

Kipruto schuhlos zum Sieg

Dem Kenianer Conseslus Kipruto gelang über 3000 m Steeple ein ganz besonderer Triumph. Der Olympiasieger verlor kurz nach dem Start seinen linken Schuh - lief das Rennen trotzdem zu Ende und kürte sich in 8:10,15 sogar noch zu dessen Sieger. In einem spektakulären Schlussspurt verwies er den Marrokaner Soufiane El Bakkali (8:10,19) auf der Zielgeraden noch auf den 2. Platz.