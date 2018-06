Der Europameister von Zürich 2014 betreibt weiterhin ein Alternativtraining, Einheiten auf der Bahn haben erst ohne Spikes stattgefunden.

Anfang Mai hatte Hussein in Doha seine Saison in der Diamond League mit schwachen 51,40 Sekunden über 400 m Hürden eröffnet. Das anschliessende Trainingslager in der Türkei musste er nach wenigen Tagen abbrechen, für das Diamond-League-Meeting in Rom erfolgte eine Absage.

Dem angehenden Arzt - in wenigen Wochen ist es soweit - bleiben noch ein paar Wochen, um sich für die Europameisterschaften Anfang August in Berlin in Form zu bringen. Hussein ist sich bewusst, dass die Zeit knapp werden wird. "Wir schauen nun, wie sich die Situation von Tag zu Tag, von Woche zu Woche entwickelt. Ich werde alles daransetzen, den Weg nach Berlin zu schaffen", liess Hussein ausrichten.