Der zweifache Paralympics-Sieger ist damit auf sämtlichen Strecken von 400 m bis zum Marathon mindestens einmal Weltmeister geworden.

Hug dominierte das wegen eines Massensturzes am Montag nochmals angesetzte 800-m-Rennen wie an den Paralympics in Rio 2016 mit einem Start-Ziel-Sieg. "Ich habe mich jeweils rasch auf den Grossbildschirmen im Stadion orientiert, was sich hinter mir abspielt. Als ich angegriffen wurde, erhöhte ich das Tempo", sagte der 31-jährige gebürtige Ostschweizer.

Dass er nunmehr über 400, 800, 1500, 5000 und 10‘000 m sowie im Marathon im Lauf der Jahre Gold gewinnen konnte, war dem weltbesten Allrounder nicht bewusst. "Eigentlich ist es unwichtig. Es geht um die jetzigen Erfolge und nicht jene in der Vergangenheit. Aber die Statistik zeigt vielleicht, dass ich über alle Distanzen recht gut bin."