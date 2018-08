Die Sprintbühne gehört Alex Wilson. Der extrovertierte Schweizer Rekordhalter hat Hoffnungen geweckt. Er spricht ohne Scham vom EM-Titel. Seine Bestzeiten lassen uns von magischen Marken träumen: unter 10 Sekunden über 100 m, weniger als 20 Sekunden über 200 m.

Hinter Wilson nur die Sintflut im Schweizer Männersprint ist allerdings passé. In dieser Saison hat sich im medialen Schatten des gebürtigen Jamaikaners ein weiterer Schweizer Topläufer herangebildet, der selbst Platzhirsch Wilson bedrängen kann.

Drittbester Schweizer aller Zeiten

An den Schweizer Meisterschaften in Zofingen rieb man sich vor drei Wochen verdutzt die Augen. Erst auf den allerletzten Metern schob sich Alex Wilson in der Saisonbestleistung von 10,14 noch an Herausforderer Silvan Wicki vorbei. Dieser pulverisierte in 10,17 nicht nur zum wiederholten Mal in den letzten Monaten seine persönliche Bestzeit, sondern machte sich auch zum drittbesten Schweizer aller Zeiten hinter Wilson und Dave Dollé.

Und wie er selber mit leicht gedämpfter Stimme betont: «Zum schnellsten Schweizer weisser Hautfarbe». Wicki weiss, dass der Rassismus-Vorwurf in den turbulenten Leichtathletik-Tagen mit Hauptdarsteller Pascal Mancini und seiner rechten Gesinnung schnell zur Hand ist. Der 23-Jährige will nicht werten, sondern höchstens betonen, dass weisse Sprinter an der internationalen Spitze nach wie vor die grosse Ausnahme bilden.

Wicki schneller als Wilson

Gestern im Vorlauf über 100 m in Berlin lief Wicki sogar fünf Hundertstelsekunden schneller als Wilson. Mit 10,28 gewann er seinen Lauf genauso wie sein Teamkollege. Das macht Lust auf mehr. «Mein Ziel vor der EM war es, zweimal den Halbfinal zu erreichen. Jetzt muss das Ziel fast Final heissen», sagt Wicki. Zumal er sich im Vorlauf «schwerfällig» fühlte und deshalb Steigerungspotenzial sieht.

Vor allem aber kann sich Silvan Wicki jetzt definitiv vom selbst gewählten Attribut seiner ersten EM-Teilnahme 2016 in Amsterdam verabschieden, als er im Vorlauf über 200 m in 21,41 Sekunden sang- und klanglos ausschied. «Damals war ich vom Leistungsniveau her ein Tourist», sagt er. «Meine richtige Karriere fängt erst jetzt an, denn jetzt wissen wir genau, was wir für den Erfolg machen müssen.» Seine Steigerung ist in der Tat bemerkenswert. Noch vor einem Jahr lag die Bestzeit bei 10,43. In dieser Saison steigerte sich der Riehener in fünf Schritten um insgesamt 26 Hundertstel. Im Sprint eine Weltreise.