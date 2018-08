Dazu einige Fakten. In diesem Sommer fanden eine U20-Weltmeisterschaft und eine U18-Europameisterschaft statt. Die Schweiz war jeweils mit einem Rekordaufgebot dabei – 22 Startende an der WM, sogar 38 an der EM. Mit sechs gewonnenen Medaillen wurde es der erfolgreichste Sommer des Schweizer Leichtathletik-Nachwuchses. Bereits 2017 feierte die Elite mit dem erstmaligen Aufstieg zu den besten zwölf Teams in Europa einen historischen Erfolg und sammelte der Nachwuchs so viele Medaillen wie nie zuvor.

Präsident Christoph Seiler erklärt diesen Rundlauf des Erfolgs an einem Beispiel: «Immer mehr Nachwuchssportler schaffen es an eine EM oder WM. Und diese Talente sind längst nicht alle vom LC Zürich oder vom ST Bern, sondern stammen von vielen teils auch kleinen Vereinen aus der ganzen Schweiz. Sie alle werden zu Vorbildern und beweisen ihren Kolleginnen und Kollegen, dass eine WM-Teilnahme eine realistische Vorgabe ist. So glauben mehr und mehr junge Leichtathleten daran und arbeiten motiviert dafür.»

Mitgliederbeiträge steigen

Die Teamgrössen an internationalen Wettkämpfen haben sich in den letzten zehn Jahren vervielfacht. Bei der am Montag startenden EM der Aktiven in Berlin sind es 52 Athletinnen und Athleten, bei der EM 2002 waren es erst 10. Bei der U23-EM stieg die Schweizer Beteiligung von 13 (2009) auf 34 (2017), bei der U20-EM in der gleichen Zeitspanne von 12 auf 35.

In diesem Jahr erreichten so viele Nachwuchstalente die erforderlichen Limiten für einen Grossanlass, dass man erstmals in der Geschichte der Schweizer Leichtathletik sogenannte «Trials» durchführen musste. In Ausscheidungen nach amerikanischem Muster machten die Sportler in Thun die jeweils zwei EM- und WM-Startplätze pro Disziplin im direkten Duell aus. Die Premiere kam gut an. «Man lernt, sich durchzusetzen», sieht Präsident Seiler einen positiven Aspekt.

Erfolg kostet, und so musste der Schweizer Leichtathletikverband Swiss Athletics jüngst verschiedene Massnahmen ergreifen, um die grösseren Delegationen an internationalen Meisterschaften zu finanzieren und eine angemessene Betreuung der Talente in den nationalen und regionalen Leistungszentren sicherzustellen. Denn auch die verschiedenen Kader wurden aufgrund der steigenden Leistungsdichte deutlich vergrössert. Bereits gibt es je über 100 Athleten im nationalen Elite- und Nachwuchs-Team.