Klar ist: Der 29-jährige Sprinter Pascal Mancini wird an der Leichtathletik-EM in Berlin nicht zur 4x100m-Staffel starten. Dies, weil er sich offenbar in rechten Kreisen bewegt. So zeigte er 2014 auch den Quenelle-Gruss, der auch als umgekehrter Hitlergruss bekannt ist.

Diverse Medien hatten das rechtsextreme Gedankengut von Mancini öffentlich gemacht. In den Sozialen Medien veröffentlichte Mancini beispielsweise nach dem WM-Sieg von Frankreich ein Affen-Video, das als rassistisch gegenüber den dunkelhäutigen Spielern daherkommt.