Und was in Ihrer Karriere möchten Sie am liebsten vergessen?

All die vielen Verletzungen in meiner Karriere. Verletzungen sind der grösste Feind eines Sportlers. Meine Verletzungen haben mir sehr grosse Enttäuschungen in meinem Leben beschert.

Wenn Sie die Leichtathletik von heute mit jener zu Beginn Ihrer internationalen Karriere vergleichen – was hat sich verändert?

Damals gab es viel mehr Wettbewerb in den Sprintrennen: Justin Gatlin, Tyson Gay, Usain Bolt, Johan Blake, ich selber. All diese grossartigen Sprinter duellierten sich sehr hart darum, wer der Schnellste ist, wer die Rennen gewinnt und Weltrekord läuft. Ich habe das Gefühl, dass im Sprint eine Ära zu Ende gegangen ist – nicht nur wegen des Rücktritts von Bolt. Der 100-m-Lauf fesselte die Zuschauer viel mehr als heute, wo die Athleten nicht mehr an die schnellsten Zeiten herankommen.

Wie hat die Leichtathletik den Abschied ihres grossen Stars Usain Bolt verkraftet?

Usain Bolt war während Jahren das Gesicht der Leichtathletik. Er war ein grosser Athlet. Nun wollen die Zuschauer wissen, wer ihn ersetzen kann, wer der nächste grosse Star sein wird. Er kann nicht ersetzt werden. Da fehlt der Leichtathletik derzeit ein wenig: ein grosser Star. Ich sehe auch niemanden, der diese Rolle in naher Zukunft übernehmen könnte.