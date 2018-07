Das würde im Idealfall vier Rennen in vier Tagen bedeuten. Die Möglichkeit, für diesen ausserordentlichen Mut mit zwei Medaillen belohnt zu werden. Aber auch das Risiko, am Schluss mit leeren Händen dazustehen.

Lea Sprungers Lust auf den Flirt mit dieser Herausforderung wird spürbar grösser. An den Schweizer Meisterschaften in zehn Tagen in Zofingen will sie einen Härtetest absolvieren, um zu sehen, wie sie ein solches Mammutprogramm körperlich bewältigt.

«Es ist nicht unglaublich schwierig», prognostiziert Sprunger. Die grösste Herausforderung sieht sie mental: «Im Kopf musst du zu 100 Prozent mit dieser Entscheidung einverstanden sein», sagt die bescheiden auftretende Athletin.

Die offene Rechnung

Der Boost von La Chaux-de-Fonds gibt der EM-Dritten von 2016 auch für ihren Heimauftritt heute Abend beim Diamond-League-Meeting Athletissima in Lausanne zusätzlich Schub. Denn einen Haken hat die Rekordhalterin über 200 m und 400 m auf ihrer To-do-Liste noch zu setzen.

Die nationale Bestmarke über die Hürden hält seit 1991 Anita Protti. Im letzten Jahr scheiterte Sprunger bei der Jagd nach dieser Marke von 54,24 Sekunden in Lausanne hauchdünn um vier Hundertstel.

Heute ist der Rekord fällig, auch wenn die WM-Fünfte des Vorjahres bislang in dieser Saison nie unter 55 Sekunden blieb. «Hochrechnungen» ihrer Leistung in der Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds ergeben eine realistische Zeit unter 54 Sekunden. Und genau dies setzt sich Lea Sprunger als Ziel: «Ich fühle viel Selbstvertrauen und gehe das Rennen entspannt an. Ich bin in Form und weiss, dass ich eine 53er-Zeit in den Beinen habe.»

In den nächsten Tagen ist vom starken Schweizer Team einiges zu erwarten. Nach der Athletissima geht es mit Spitzen-Leichtathletik Luzern (9. Juli), den Schweizer Meisterschaften in Zofingen (13./14.) und dem Meeting in Bellinzona (18.) Schlag auf Schlag weiter. Und in Rekordlaune sind neben Sprunger weitere Protagonisten – etwa die Sprinterin Mujinga Kambundji und Alex Wilson oder die 4×100-m-Staffel der Frauen.