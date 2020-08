Del Ponte siegt auch in Stockholm

Del Ponte setzte sich in 11,20 Sekunden deutlich vor der Niederländerin Marije van Hunenstijn (11,28) und Marie-Josée Ta Lou aus der Elfenbeinküste (11,32) durch. Letztere hatte über 100 m an den letzten beiden Weltmeisterschaften als Zweite und Dritte jeweils auf dem Podest gestanden. Del Ponte, in diesem Jahr mit 11,08 Sekunden die beste Europäerin ist, wahrte somit ihre Ungeschlagenheit 2020.

Erneut nicht wie gewünscht auf Touren kam Lea Sprunger über 400 m Hürden. Die Europameisterin musste sich in 56,40 Sekunden mit Rang 6 begnügen. Den Sieg sicherte sich die Niederländerin Femke Bol (54,68), die zusammen mit Sprunger in Papendal trainiert.

Bei den Männern brillierte über 400 m Hürden Karsten Warholm. Der 24-jährige Norweger verbesserte den eigenen Europarekord um fünf Hundertstel auf 46,87 Sekunden, und dies, obwohl er die letzte Hürde umriss. Zum Weltrekord des Amerikaners Kevin Young aus dem Jahr 1992 fehlen ihm noch neun Hundertstel. Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis er diese Marke unterbietet.