Cheptegei verbessert Weltrekord über 10 km

Der 23-Jährige verbesserte in 26:38 Minuten die bisherige Bestmarke des Kenianers Patrick Komon um sechs Sekunden. Cheptegei war in diesem Jahr Weltmeister im Cross und über 10'000 m auf der Bahn geworden.

Özbilen mit Europarekord

Im Marathon gelang dem für die Türkei laufenden Kenianer Kaan Kigen Özbilen mit 2:04:16 Stunden ein Europarekord. Er war um 55 Sekunden schneller wie der Brite Mo Farah im vergangenen Jahr in Chicago. Der Sieg ging in 2:03:51 Stunden an den Äthiopier Kinde Alayew. Bei den Frauen gewann Landsfrau Roza Dereje (2:18:30). Drei weitere Läuferinnen blieben unter 2:19 Stunden.