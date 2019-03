Sowohl Büchel als auch Sprunger liefen die beste Zeit der Vorläufe. Erstere gewann ihre Serie in 2:02,02 Minuten. Die 27-jährige Toggenburgerin, die Nummer 1 der Meldeliste, reihte sich an dritter Position ein und liess der Britin Adelle Tracy (2:02,51) und der Spanierin Zoya Naumov (2:03,16) im Endspurt keine Chance. Dementsprechend zuversichtlich blickt Büchel dem Halbfinal am Samstag entgegen. Sie strebt in der schottischen Metropole die dritte Goldmedaille in Serie an diesem Anlass an, womit sie die erste Schweizerin wäre, die dreimal zuoberst auf dem Podest stehen würde.

Auch Sprunger hinterliess einen bestechenden Eindruck. Das Ziel der Europameisterin über 400 m Hürden war, schnell zu starten, da ihr das bisher in dieser Saison nicht gelungen war. Das Vorhaben setzte sie perfekt in die Tat um. Nach der ersten Runde lag die 28-jährige Waadtländerin klar in Führung, danach musste sie nicht mehr "extrem pushen". Insofern war sie mit der Zeit von 52,46 Sekunden sehr zufrieden. "Es hat sich sehr gut angefühlt", sagte Sprunger. Der Halbfinal findet bereits am Freitagabend statt.

Die erst 18-jährige Delia Sclabas, die als grosses Talent gilt, schied über 800 m ebenso aus wie der gleichaltrige Ricky Petrucciani und Yasmin Giger über 400 m. Sclabas und Petrucciani nahmen zum ersten Mal an Hallen-Europameisterschaften teil.