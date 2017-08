Im Gegensatz zum Vorlauf, in dem Wilson 10,24 Sekunden gelaufen war, verzeichnete der Schweizer Rekordhalter (10,11) in den Halbfinals einen schwachen Start. Das Handicap konnte der gebürtige Jamaikaner, der auch noch über 200 m antreten wird, nicht mehr wettmachen.

Der 26-jährige Basler wurde in seiner Serie in 10,30 Sekunden Achter und Letzter. Gewonnen wurde der Lauf vom Jamaikaner Yohan Blake, dem Weltmeister von 2011.

Einen Achtungserfolg feierte der Amerikaner Christian Coleman. Der Jahresschnellste (9,82) entschied in der dritten Serie in 9,97 Sekunden das Prestigeduell gegen den Topfavoriten und Weltrekordhalter Usain Bolt (9,98) zu seinen Gunsten. Coleman dürfte im Final am späten Abend der grösste Herausforderer in Bolts letztem Einzelrennen der Karriere sein.