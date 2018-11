Der 28-jährige Desisa benötigte am Sonntag 2:05:59 Stunden für die 42,195 Kilometer lange Strecke. Er blieb damit auf dem anspruchsvollen Kurs rund eine Minute über dem Streckenrekord.

Für den zweifachen Gewinner des Marathon in Boston war es der erste Sieg in New York. Im vergangenen Jahr überquerte Desisa als Dritter die Ziellinie. Hinter dem 28-Jährigen kamen bei den Männern der Äthiopier Shura Kitata (2:06:01) und der Kenianer Geoffrey Kamworor (2:06:26) ins Ziel.

Bei den Frauen gewann die 36-jährige Kenianerin Keitany. Es war ihr vierter Sieg in den vergangenen fünf Jahren in New York. Sie brauchte 2:22:48 Stunden und landete damit vor der ebenfalls aus Kenia stammenden Vivian Cheruiyot (2:26:02) und der Amerikanerin Shalane Flanagan (2:26:22).

Die Gewinner strichen ein Preisgeld von je 100'000 Dollar ein. Mehr als 50'000 Läufer nahmen am 48. New York Marathon teil, der traditionell durch alle fünf Stadtteile ging.