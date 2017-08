Roger Federer nennt den «Centre Court» in Wimbledon sein «Wohnzimmer». Er fühlt sich heimisch in der wichtigsten Arena der Tenniswelt. Die Heimat der Leichtathleten war in den vergangenen zehn Tagen das Londoner Olympiastadion, nur wenige Kilometer vom Tennis-Mekka entfernt. Und obwohl die Schweizer Delegation an den Weltmeisterschaften die hohen Erwartungen mit drei Plätzen in den Top 8 erfüllte, sind unsere Sportlerinnen und Sportler in dieser neuen Welt noch nicht ganz angekommen.

Das Potenzial des Schweizer Teams ist seit der Heim-EM vor drei Jahren kontinuierlich gewachsen. Mehrere Starter von Swiss Athletics gehören inzwischen zu Europas Elite. Erst recht, weil sich die oft übermächtigen Russen selbst aus dem Spiel genommen haben. Auch zur WM fahren unsere Aushängeschilder unterdessen mit offensiver Zielsetzung. Dass beim Fazit der Sportler immer wieder der Satz «es wäre noch mehr möglich gewesen» fiel, zeugt aber nicht nur von grossem Ehrgeiz. Als Grundlage diente vielmehr der Vergleich mit den besten Leistungen in diesem Jahr. Mit Ausnahme der Sprintstaffel lieferten alle im Schweizer WM-Team ihr Bestresultat nicht beim wichtigsten Anlass des Jahres. Bemerkenswert oft leuchteten die schnellsten Zeiten der Saison in Schweizer Stadien auf. Dort, wo unsere Leichtathleten inzwischen Könige sind und sich wohlfühlen.

An der WM hingegen ist man meist nicht Spitzenläufer, sieht der Athlet die Konkurrenten neben oder sogar vor sich – wenn inzwischen auch zumeist in Griffweite. Noch fehlt in solchen Situationen der Killerinstinkt, zu oft verkrampfen die Sportler im entscheidenden Moment. Dies blieb in London augenfällig. Das WM-Stadion ist noch nicht das Wohnzimmer der Schweizer Leichtathletik geworden.