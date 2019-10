Kakerlaken unter dem Bett, Schimmel im Badezimmer, Hotelessen als Ablöscher, Stadion ohne Zuschauer, Marathonstart ohne Verantwortung – schlicht unhaltbare Zustände an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katar. Mehrere Sportlerinnen und Sportler schiessen in sozialen Medien scharf gegen den WM-Austragungsort. Und die traditionelle Presse nimmt heutzutage mit Handkuss auf, was sich auf Facebook, Twitter oder Instagram erfolgreich verbreitet.

Nicht alle Horrorstorys aus dem Reich der Ölscheichs halten dem Faktencheck stand. Es gibt umgekehrt auch keinen Grund, das mit Vehemenz nach sportlicher Bedeutung strebende Land mit Kritik zu schonen. Wer seine Grossanlässe nach Katar vergibt, darf Fragen nach Menschenrechten, der Rolle der Frauen, den klimatischen Bedingungen und dem generellen Stellenwert des Sports nicht scheuen. Und die Antworten werden ihm nicht immer gefallen.

Katar sonnt sich gerne in seinem Reichtum. Doch hinter der Fassade fällt der Glanz schnell einmal ab. Diese Feststellung gilt für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens und es widerspiegelt die sozialen Verhältnisse im Land. Doch wie sieht es nun bei den sogenannten WM-Skandalen aus:

Kakerlaken im Hotel: Alles halb so schlimm

Manchmal ist es auch einfach eine Frage der Perspektive. Die kenianische Delegation etwa hat sich gestern beim Veranstalter für die ausgezeichnete Unterbringung bedankt! Viele Westeuropäer hingegen jammern lautstark und verbreiten sogar Videos von heruntergekommenen Treppenhäusen in den Hotels oder von Unterschieden zwischen Prospekt und Realität. «Je weiter oben im Hotel man ankommt, umso schlimmer sind die Zustände», meint die Schweizer Sprinterin Sarah Atcho. Spitzensportchef Philipp Bandi sagt: «Es ist nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird. Die Auswahl beim Essen etwa hat man im Vergleich zu den ersten Tagen verbessert.» Und zur Erinnerung: 2017 in London gab es in den Hotels den Norovirus.

