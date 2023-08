Serie A Yann Sommer startet perfekt in die Saison und feiert mit Inter Mailand einen beinahe romantischen 2:0-Sieg Inter Mailand gewinnt zum Auftakt der Serie A gegen Monza im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 2:0. Yann Sommer wird dabei nur wenig geprüft, während Publikumsliebling Lautaro Martinez brilliert.

An ihm kam heute keiner vorbei: Yann Sommer Luca Bruno / AP

In dem Sommer, in dem die Transferoffensive aus Saudi-Arabien zahlreiche europäische Topstars in den Nahen Osten lockt, avanciert Lautaro Martinez in Mailand endgültig zum Publikumsliebling. Auch er hatte ein millionenschweres Angebot aus dem Wüstenstaat erhalten, mit dem er über vier Jahre einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe hätte verdienen sollen. Doch Martinez gestand Inter seine Liebe: «Als ich hier ankam, haben mir alle ihre Liebe übermittelt. Das werde ich nie vergessen. Ich bin glücklich und habe keinen Grund zu wechseln.»

Knappe acht Minuten dauerte es am Samstagabend, bis sein Name ein erstes Mal durch das Giuseppe-Meazza-Stadion hallte. Nicolò Barella schickte Denzel Dumfries auf dem rechten Flügel, von wo aus der Niederländer den Ball scharf zur Mitte spielte und «El Toro» nur noch einschieben musste.

Lautaro Martinez bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Luca Bruno / AP

Doch nicht nur Martinez war ein gern gesehener Akteur in den Reihen der Mailänder. Auch Yann Sommer wurde mit Freude begrüsst. Vor etwas mehr als einer Woche wechselte der Nati-Goalie von Bayern München nach Italien, wo sie ihn nach dem Abgang von Andre Onana zu Manchester United mit offenen Armen empfingen.

Gelungenes Debüt

Dass seine erste Partie in der Serie A optimal verlief, hatte Yann Sommer auch der mangelnden Leistung der Offensivreihe des letztjährigen Aufsteigers und seinen eigenen Vordermännern zu verdanken, die wiederum ein starkes Spiel zeigten. Von Beginn weg agierte Inter dominant und liess Monza wenig Platz, um anzugreifen. Frühes Pressing und saubere Ballstafetten sorgten dafür, dass es in den ersten 45 Minuten keine gefährliche Aktion auf Sommers Tor gab.

Kaum waren die Seiten gewechselt, musste Sommer jedoch ein erstes Mal eingreifen, um damit Schlimmeres zu verhindern. Eine flache Hereingabe lenkte er in die Strafraummitte ab, wo sich Hakan Calhanoglu entscheidend in einen gegnerischen Schuss warf.

Marcus Thuram konnte seine Klasse noch nicht beweisen. Luca Bruno / AP

Ein nicht ganz perfektes Debüt erlebte Marcus Thuram. Der französische Angreifer, der in diesem Sommer von Mönchengladbach nach Mailand wechselte, setzte nur wenige Akzente. Zwar zeigte er phasenweise seine Schnelligkeit und stürzte sich als physisch starker Athlet in intensive Zweikämpfe, blieb schliesslich aber ohne einen entscheidenden Moment.

Rückkehr nach 13 Jahren

Den perfekten Liga-Auftakt eines beinahe romantischen Fussballabends rundete ein altbekannter Rückkehrer mit einem Assist ab. In der 66. Minute kehrte Marko Arnautovic im schwarzblauen Trikot auf den Rasen des Giuseppe-Meazza-Stadions zurück. 2010 verliess der Österreicher Inter Mailand, um in der Bundesliga bei Werder Bremen Fuss zu fassen.

13 Jahre später brauchte er keine zehn Minuten, um sich in Szene zu setzten. Henrich Mchitarjan lancierte Arnautovic auf der linken Seite, der sich mit einem einfachen Übersteiger an seinem Gegner vorbei dribbelte und den Ball flach zur Strafraummitte spielte. Lautaro Martinez rutschte ungestört in den Ball und erhöhte zum Schlussstand von 2:0, bevor er kurz daraufhin vor stehender Ovation den Platz verliess.

Die weiteren Resultate der Serie A:

Empoli - Hellas Verona 0:1

Frosinone - Napoli 1:3

Genua - Fiorentina 1:4