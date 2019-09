Selbst in der als zurückhaltend und reserviert geltenden Schweiz erreichte der Personenkult um Roger Federer an diesem Wochenende eine neue Dimension. Vor dem Hotel Four Seasons, wo der 38-Jährige während des Laver Cups in Genf mit seiner Familie residierte, wartete jeweils jeden Tag eine geduldige Hundertschaft, in der Hoffnung, einen Blick auf ihn zu erhaschen, den erfolgreichsten Spieler der Tennis-Geschichte. Das mag zum einen am internationalen Publikum liegen, dürfte im Wesentlichen aber dem Zeitgeist geschuldet sein, der aus Sportlern Heroen macht und sich durch einen Mangel an Distanz manifestiert. Und was im Leben gilt, das gilt auch im Sport.

Beim Laver Cup wird die Illusion von Nähe erzeugt. Man hört und sieht die Spieler diskutieren, lachen, applaudieren. Kameras zeigen Bilder aus den Katakomben, wo die Spieler sich warm machen, entspannen, essen. Der Trainingsplatz ist von einer Glaswand umgeben. Als gebe es keine Distanz – nicht zwischen den Spielern selbst, und auch nicht zwischen ihnen und dem Publikum. Die glitzernde Fassade täuscht darüber hinweg, dass sich das Männer-Tennis seit Monaten in einer Phase der fundamentalen Umwälzungen befindet, in der es um Macht, Geld und Deutungshoheit geht. Brot und Spiele - Panem et Circenses – ist das Gegenmittel. Und der Laver Cup ist eines der stärksten unter ihnen.

Federer und Nadal im Mittelpunkt

20 Millionen Franken beträgt das Budget des Laver Cups in Genf. Die Spieler werden mit Gagen im siebenstelligen Bereich geködert. Die Sieger erhalten je 250'000 Dollar Preisgeld. Der Schwede Björn Borg und der Amerikaner John McEnroe geben dem Anlass als Captains des Team Europa und des Team World eine geschichtliche Dimension. Sie stehen für eine der bedeutendsten Rivalitäten in der Geschichte des Sports. Doch letzten Endes drehte sich einmal mehr alles um Roger Federer und Rafael Nadal, waren andere nur das Amuse-Guele. Nicht Genf, nicht der Laver Cup wurde zum Nabel der Tennis-Welt, wie man das gerne gesehen hätten, sondern die Rivalen, die am Sonntag gemeinsam im Doppel hätten spielen sollen. Bis Rafael Nadal wegen einer Verletzung am linken Handgelenk das Handtuch werfen musste.

Es gibt Beobachter, die monieren völlig zu Recht, das Tennis sei ein Einzelsport. Der Kalender sei ohnehin überladen, die Maschinerie völlig überhitzt, und der Sport spiele sich selber zu Tode. Dass Rivalen in einem Team spielen, in einem Wettbewerb ohne jegliche Tradition, der verzichtbar ist, kann man als befremdlich oder faszinierend empfinden. Doch wer die Bilder aus Genf sieht, der kommt auch zum Schluss, dass der Laver Cup unbestritten bereichernd ist. Bei keinem Turnier der Welt kommen die Zuschauer in den Genuss einer derart geballten Ladung Weltklasse-Tennis. Ein Doppel aus Roger Federer und Rafael Nadal, wie es nur beim Laver Cup möglich ist, – es hat Seltenheitswert. Und auch hier ist es wie überall im Leben: Wa selten ist, ist auch begehrt.