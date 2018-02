Auch Ueli Schnider selbst ist derzeit mit ziemlicher Intensität unterwegs, um sich seine Olympia-Träume zu erfüllen. Er pendelt von seinem Wohnort Flühli nach Davos ins nationale Leistungszentrum der Langläufer, ins Unterengadin zum Dienst an der Grenze, ins Allgäu zu seiner Freundin Sophie Krehl, einer talentierten deutschen Langläuferin, oder in eines der vielen Trainingslager des Nationalkaders nach Norwegen, Sardinien und Ostdeutschland. «Man muss schon überzeugt sein von dem, was man macht», sagt Schnider dazu.

Bietet seine prall gefüllte Agenda ausnahmsweise eine Lücke an, dann nützt sie Ueli Schnider zum Bergwandern oder Klettern. Auch hier geht der Entlebucher gerne an seine Grenzen – immer wissend, wo diese im Moment liegen.

Weil er überzeugt ist, dass er sie als Langläufer noch nicht erreicht hat, geht sein Fokus mindestens bis zur Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld. Zuerst aber steht nun Südkorea vor der Türe. Und auch hier gilt: The sky is the limit!