Einfach Turnen. Losgelöst von Notendruck und Erwartungen. Ohne den lähmenden Vergleich mit anderen. «Es gab eine Zeit, in der wusste ich nicht, wer gut ist. Ich habe einfach nur geturnt», sagt Giulia Steingruber. Es ist die Zeit, als sie mit 14 Jahren aus der Ostschweiz nach Magglingen kommt, ins nationale Leistungszentrum. Es klingt nach einer romantischen Verklärung in einem Sport, der dem Körper alles abverlangt. «Turnen ist ein knallhartes Geschäft», sagt sie selber. «Man muss es wirklich wollen.» Sie will es, noch immer. Obwohl sie fünffache Europameisterin ist. Obwohl sie 2016 in Rio de Janeiro mit Bronze im Sprung zur ersten Schweizer Turnerin wird, die an Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt. «Ich kann mir ein Leben ohne Turnen einfach noch nicht vorstellen», sagt sie.

Fernziel sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die Weltmeisterschaften in Montreal ab dem 2. Oktober nur eine Etappe. Auch deswegen wird sie in Kanada kaum um Medaillen turnen. Nach ihrer Auszeit und einer Operation am rechten Fuss sei sie bei 85 Prozent ihres Leistungsvermögens. Im Vergleich zum letzten Jahr turnt sie ein einfacheres Programm. «Es wurmt mich schon. Ja, es nervt mich, dass es noch nicht geht. Aber ich muss das akzeptieren und Schritt für Schritt nehmen. Ich kann es nicht erzwingen», sagt Steingruber.