Damit ziehen die Deutschen in der Weltrangliste sicher an der Schweiz vorbei. Nach der letzten WM belegten die Schweizer Platz 7, Deutschland folgte auf Platz 8. Und Deutschland bietet sich die Gelegenheit, das zu machen, was die Schweizer am Freitag eigentlich wollten - um die Medaillen spielen.

Ein Doppelschlag schockte die Schweden: Innerhalb von 29 Sekunden brachten Christian Ehrhoff mit einem Powerplaytor und Marcel Noebels Deutschland nach 14 Minuten 2:0 in Führung. Diesem Rückstand liefen die Schweden lange erfolglos hinterher. Noch in der 50. Minute führte Deutschland 3:1.

Die Verteidiger Patrik Hersley und Mikael Wikstrand realisierten dann innerhalb von 122 Sekunden den Ausgleich. Die Deutschen liessen sich aber nicht verunsichern. Sie steckten die Gegentreffer weg. Danny Aus den Birken hielt mit 31 Paraden sein Team im Spiel.