Kommentar Nino Schurter mit dem 9. WM-Titel und einer überragenden Team-Bilanz: Die Schweiz ist ein Bike-Wunderland Die Schweiz bliebt nach den Olympischen Spielen auch an der Weltmeisterschaft in Val di Sole im Hoch. Diesmal nimmt die Legende Schurter wieder alle ein. Raphael Gutzwiller

Die Legende schlägt zurück: Nino Schurter (links) holt vor Mathias Flückiger Gold Gian Ehrenzeller / Keystone

Doppelsieg bei den Männern, Bronze bei den Frauen – dazu der WM-Titel im Shorttrack: Das Schweizer Mountainbike-Team bleibt weiter im Hoch. Während an den Olympischen Spielen in Tokio der Blick noch fest auf die Frauen gerichtet war mit ihrem Dreifach-Triumph, bietet an der WM Nino Schurter die grosse Show. Zum bereits neunten Mal wird die Schweizer Mountainbike-Legende Weltmeister. Es ist eine starke Reaktion des 35-jährigen Bündners, der schon von vielen abgeschrieben wurde.

Schurter zeigt mit seinem beeindruckenden Auftritt auch, dass er noch immer der schnellste Schweizer sein kann. Zuletzt war Mathias Flückiger, der jahrelang im Schatten Schurters gestanden hatte, der erfolgreichere der beiden. Dennoch wartet der Berner noch immer auf Gold. Für Flückiger ist dies nach drei WM-Silber in Folge und Olympia-Silber sehr enttäuschend, aber sein Goldtag wird kommen.

Genau wie für Sina Frei, die zwar schon am Donnerstag den Titel geholt hat, aber «nur» im Short Track. Im Cross Country beeindruckt die Zürcherin dafür mit der Bronze-Medaille, die sie sich im Schlusssprint gegen Olympiasiegerin Jolanda Neff holt. Diese Resultate zeigen, wie breit aufgestellt das Schweizer Team ist. Lange siegten vor allem Neff und Schurter, inzwischen werden sie innerhalb des Team gefordert.

Die erneut starken Resultate sind nicht nur der harten Arbeit der Athletinnen und Athleten, sondern auch der gezielten Professionalisierung des Radverbands zu verdanken. Talente werden in allen Radsport-Disziplinen richtig gefördert. Dank des Mountainbike-Booms in der Schweiz kommen in dieser Disziplin am meisten in die Weltspitze. Und ganz oben steht noch immer die Legende Nino Schurter. Die Schweiz bleibt ein Bike-Wunderland. Selbst dann, wenn Schurter irgendwann zurücktreten sollte.