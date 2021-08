Kommentar Murat Yakin braucht Zuckerbrot und Peitsche Nirgends hat der neue Nati-Trainer Murat Yakin bessere Arbeit geleistet als beim FC Basel, mit dem er zweimal den FC Chelsea bezwungen hat. Warum? Weil er in Basel sehr gut geführt wurde. François Schmid-Bechtel Hören Drucken Teilen

Murat Yakin (rechts) und Pierluigi Tami, Direktor der Schweizer Nati, beim Handschlag an der Medienkonferenz. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Der Coach des Drittletzten der Challenge League als Natitrainer? Die haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das wäre wohl die landläufige Meinung, hiesse der Trainer des Drittletzten der Challenge League nicht Murat Yakin.

Denn klar ist: Der 46-Jährige ist eine Ausnahmeerscheinung. Und das in jeder Hinsicht. Er ist ebenso jovialer Charmebolzen wie verbissener Wettkämpfer. Er ist ebenso sensibel wie unbarmherzig. Aber Yakin ist vor allem eines: Ein phänomenaler Stratege und Taktiker.

Yakin ist aber auch ein Trainer, den man führen muss. Genau das ist die grosse Herausforderung für den Schweizerischen Fussballverband. Ob Yakin ein erfolgreicher Nati-Trainer wird, hängt stark davon ab, wie er von seinen Vorgesetzten begleitet wird.

Was hat er geächzt, als es in Basel zu atmosphärischen Störungen mit den Starspielern Frei, Streller, den Degens und Stocker gekommen ist. Und wie hat er darunter gelitten, weil er beim FCB keinen seiner Kumpels im Mitarbeiterstab unterbringen konnte. Nur: Die Führung um Präsident Heusler und Sportchef Heitz war klug genug zu antizipieren, dass Yakin in einer reibungslosen Wohlfühloase sein unbestrittenes Potenzial nicht ausschöpfen würde.

Und sie war clever genug, im Gegenzug einige Wunschspieler Yakins zu verpflichten. Aber vor allem war sie nachsichtig genug, die Fünf auch mal gerade sein zu lassen. Wenn er mal einen Sponsorenanlass schwänzte oder Mutter Emine mit auf Geschäftsreise nahm. Yakin braucht Zuckerbrot und Peitsche.