Kommentar Die Entlassung von YB-Trainer David Wagner kommt zum richtigen Zeitpunkt David Wagner ist der erste Fehlgriff von YB-Sportchef Christoph Spycher in seiner fast sechsjährigen Amtszeit. François Schmid-Bechtel Drucken Teilen

David Wagner: Im Sommer als Fussballwunder-Trainer von Huddersfield verpflichtet, muss er bei YB schon wieder gehen. Pascal Muller/Freshfocus

Lob für die Wahl von David Wagner als YB-Trainer wird Sportchef Christoph Spycher nicht mehr erfahren. Sicher, Wagner hat den Klub in die Champions League geführt. Wagner stand an der Seitenlinie, als das grosse Manchester United 2:1 besiegt wurde. Aber Wagner ist auch der Trainer, mit dem der Meister in den letzten paar Wochen alle Titel-Ambitionen verspielt hat.

Im Rückblick ist es vielleicht dieses eine Spiel, das Wagner den Job in Bern gekostet hat. Champions League, dritter Spieltag. YB empfängt Villarreal, das wenige Tage zuvor gegen Osasuna 1:2 verloren hat. Wagner analysiert jenes Spiel. Und er kommt zum Schluss: Wir müssen exakt gleich spielen wie Osasuna. Dass YB ein Team mit anderen Spielertypen ist, blendet er aus. Ebenso, dass die Zeit für ein Systemwechsel zu knapp ist. Und weil er vor den Spielern unverblümt zugibt, Osasuna kopieren zu wollen, verliert er in jenen Tagen im Oktober ganz viel Glaubwürdigkeit.

Spycher ist die Episode natürlich bekannt. Trotzdem ist es richtig, dass er David Wagner weder früher noch später beurlaubt hat. Es war richtig, Wagner die Chance zu geben, die Kabine zurückzugewinnen. Und es ist auch richtig, die Saison nicht abzuschreiben und Wagner irgendwie über die Ziellinie zu schleifen um dann in der neuen Saison mit einem neuen Trainer anzugreifen. YB braucht jetzt einen Trainer, der noch rettet was zu retten ist, bevor alles vollkommen wurmstichig ist.