Sonntagsverkauf Geschenkeeinkauf in Aarau: «Corona verhagelt die Vorfreude auf Weihnachten»

Trotz der angekündigten Kapazitätsbeschränkungen herrscht am Sonntagsverkauf in Aarau kein Geschenkestress. Die Vorfreude auf Weihnachten ist wegen der angespannten Coronasituation allerdings getrübt. Wie Passantinnen und Passanten dennoch ein besinnliches Fest feiern – und was sie für sich oder ihre Liebsten einkaufen.