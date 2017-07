Djokovic ist nicht der Einzige, der sich mit hartnäckigen Verletzungen plagt. Titelverteidiger und Weltnummer 1 Andy Murray litt in Wimbledon sichtlich unter Hüftproblemen und scheiterte im Viertelfinal. Auch der Termin seiner Rückkehr auf die Tour ist derzeit offen. So dürfte in den kommenden Monaten Federer oder French-Open-Sieger Rafael Nadal an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren. Die zwei Spieler also, die vor einem Jahr eine lange Pause eingelegt haben und nun fit und frisch sind.

Djokovic dürfte den Spekulationen ein Ende setzen, wenn er am Mittwoch in Belgrad bei einer Pressekonferenz erstmals selber Auskunft geben will.