(watson.ch/abu) Der 38-Jährige schreibt, er habe schon länger Probleme mit dem Knie gehabt und sich deshalb gestern in der Schweiz einer Arthroskopie unterzogen. Damit verpasst Federer neben Roland Garros auch die Turniere in Dubai, Indian Wells und Miami sowie das Charity-Spiel in Bogota. Sein Comeback wir damit in die Rasensaison fallen.