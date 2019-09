Sogar einen Penalty, den Nelson Semedo nach einer Stunde mit einem Foul an Jadon Sancho verursacht hatte, konnte Reus nicht zur Dortmunder Führung nutzen. Es war der dritte Penalty in Folge, den der BVB in der Champions League verschossen hat. Beim FC Barcelona kam mit Ausnahme von Ter Stegen kaum ein Spieler richtig auf Betriebstemperatur. Die BVB-Abwehr um den Schweizer Internationalen Manuel Akanji und Goalie Roman Bürki wurden nicht im erwarteten Ausmass gefordert. Erst die Einwechslung des zuletzt an der Wade verletzten Superstars Lionel Messi in der 59. Minute brachte etwas Leben in die Reihen der Katalanen.

Da Inter Mailand daheim gegen den klaren Underdog Slavia Prag ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinauskam, können Dortmund und Barcelona gut mit der Punkteteilung leben.

Fehlstart für Titelverteidiger Liverpool

Einen Fehlstart erlebte auch Titelverteidiger Liverpool. Die Reds, bei denen Xherdan Shaqiri in den Schlussminuten zum Einsatz kam, unterlagen auswärts bei Napoli zum Start mit 0:2. Dries Mertens per Foulpenalty in der 82. Minute und Fernando Llorente (92.) in der Nachspielzeit brachten Napoli den Sieg. Für die Italiener ist es auch eine Art Wiedergutmachung für das bittere 0:1 in Liverpool im letzten Gruppenspiel der Vorsaison, das für das Team die Verbannung in die Europa League bedeutet hatte.