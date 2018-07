Der FC Basel trennt sich per sofort von Cheftrainer Raphael Wicky. Das hat der FCB am Donnerstagnachmittag kommuniziert. "Als Folge einer internen Analyse nach der 1:2-Niederlage in der 2. Qualifikationsrunde für die Champions League bei Paok hat der FCB seinen Cheftrainer Raphael Wicky freigestellt", schreibt der FCB. Ersetzt wird Wicky interimistisch von U18-Trainer Alex Frei. Der langjährige FCB-Spieler wird am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Neuchâtel Xamax als Interimstrainer auf der Bank sitzen. Unterstützt wird er dabei von Marco Schällibaum.