Kein Start an der Tour de Ski: Sind die Norweger die Totengräber des Langlaufs?

Corona entzweit die Langlauf-­Familie. Die drei skandinavischen Länder Norwegen, Schweden und Finnland starten aus Angst vor dem Virus am Wochenende nicht beim Weltcup in Davos. Am Dienstag ging der norwegische Skiverband noch einen Schritt weiter. Das dominierende Team wird auch der am 1. Januar startenden Tour de Ski fernbleiben. An der eiligst einberufenen Krisensitzung des Langlauf-Komitees der FIS am Abend konnte Norwegen nicht von seinen Plänen abgehalten werden. Dafür will man nun in Davos über einen angepassten Kalender für die zweite Saisonhälfte abstimmen. Klares Ziel: Kein Weltcup in einem Risikoland vor der WM in Oberstdorf.

Norwegischer Seitenhieb an die Schweiz

Die Skandinavier begründen ihr Vorgehen mit der Angst vor Corona. Nationaltrainer Ole Morten Iversen sagte, man bezahle «einen zu hohen Preis», wenn man dieses Risiko eingehe. Zudem müssten alle Athleten und Betreuer nach der Rückkehr aus Italien für zehn Tage in Quarantäne und könnten so nicht an den nationalen Meisterschaften in Trondheim starten. Iversen meinte mit Blick auf die Schweiz auch, dass «in anderen Ländern das Risiko nicht so ernst genommen wird wie in Norwegen».

Ein grosses Thema ist das Virus auch bei den Athleten. Allen voran bei Superstar Johannes Klaebo, der sich grosse Sorgen um mögliche Langzeitfolgen einer Infektion macht und sich deswegen in Norwegen strikt isoliert. «Ich denke, dass ich mit drei Prozent weniger Lungenkapazität nie mehr ein Langlauf-Rennen gewinnen werde», sagte Klaebo der norwegischen Zeitung «Aftenposten».

Dass eine Corona-Erkrankung durchaus auch Spitzensportler etwas anhaben kann, belegt das Beispiel des russischen Langlauf-Weltmeisters Sergej Ustjugow. Sein Trainer Markus Cramer erklärt am Telefon: «Ustjugow wurde Mitte Oktober krank. Er klagt immer noch über Nachwirkungen, etwa über starke Kopfschmerzen oder übermässige Müdigkeit.» Er werde nicht in Davos und wohl auch nicht an der Tour de Ski starten. Gleichzeitig dementierte Kramer die in Norwegen kursierende Nachricht, dass auch die Russen wegen Corona auf die Tour verzichten würden.

Ob Schweden und Finnland dem wichtigsten Weltcup-­Rennen des Winters ebenfalls fernbleiben werden, wissen sie derzeit noch nicht. Die schwedischen Langlauf-Funktionäre wollen erst kurz vor Weihnachten entscheiden und diesen Entscheid von der Entwicklung der Infektionskurve in der Schweiz und Italien abhängig machen. Ismo Hämäläinen, der CEO des finnischen Skiverbandes, hält hingegen wenig von «derart radikalen Lösungen, wie sie die Norweger treffen».